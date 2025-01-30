橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「Restart」（第85回）が1月31日に放送される。【写真】明日の『おむすび』場面カット孝雄（緒形直人）と墓参りに来た歩（仲里依紗）本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・根本ノンジが大胆かつユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。“ギャル文化”と出会った主人公が、やがて栄養士となり、“目