昨年１１月１１日に「桜庭ななみ」から本名に改名を発表した女優の宮内ひとみが３０日までに自身のＳＮＳを更新。女優・黒木メイサとのツーショットを公開した。宮内はインスタグラムに「１７年前からの私の先輩」と記し、同じ事務所の先輩だった黒木と顔を寄せるショットを投稿。「出会った時から変わらないことは、会う度に、メイサさんが綺麗すぎてビビることです！！！！久しぶりにお会いできて嬉しかったです」とつづ