文部科学省の外郭団体は元理事長の背任事件を受け、東京女子医科大学への今年度の国の補助金を「全額不交付」とする方針を固めたことが分かりました。文科省の外郭団体「日本私立学校振興・共済事業団」は毎年度、私立大学の生徒数などに応じて助成金を交付しています。関係者によりますと、事業団は30日午後、補助金の交付を決める審議会などを開催しますが、東京女子医科大学への今年度の私学助成金を「不交付」とする方針