大学進学のため、新年度から一人暮らしを始める人も多いはず。そんな人の参考になるように、慶應義塾大学で学部数が多い、日吉キャンパス（神奈川県横浜市）と三田キャンパス（東京都港区）に通いやすく、家賃相場が安い駅を調査！各キャンパスの最寄駅である、日吉駅まで電車で15分圏内、または田町駅・三田駅・赤羽橋駅いずれかまで電車で20分圏内に位置し、家賃相場が安い駅のランキングを発表しよう。さらに、不動産会社「ハ