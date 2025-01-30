1月28日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。登録者数が173万人を突破（※2025年1月29日現在）している同チャンネルの“ピンチ”を明かした。【関連】辻希美、長女の芸能界デビューへの葛藤を吐露「やりすぎもよくないっていうのは分かってるんですけど…」動画の冒頭で辻は、「2025年に入りまして、動画のストックがヤバいっていう話になりまして」と、YouTubeにアップするための動画のストックが少なくな