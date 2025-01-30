トルコに続いてドローン空母としてのテストへ。エアバスの無人機「サータップ」を搭載か？エアバス子会社で軍用機の製造を行っているエアバスディフェンスは2025年1月28日、スペイン海軍の強襲揚陸艦「フアン・カルロス1世」の艦上で、同社開発の無人機「SIRTAP（サータップ）」を運用する可能性を探るための契約に署名したと発表しました。スペイン海軍の強襲揚陸艦「フアン・カルロス1世」（画像：スペイン海軍）。この契約