女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（42）が29日、自身のインスタグラムを更新。仲良しメンバーでの焼肉会を報告した。「このメンバーで焼肉会」とつづり、元バレーボール日本代表の狩野舞子さん、大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島、元日本テレビでフリーの上重聡アナウンサーとのショットを投稿した。「どれを食べても美味しかったー食べ過ぎちゃったな…」とさまざまな肉の写真をアップ。「いろんな話で盛り上がっ