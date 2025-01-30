ティモン・ハウガン＝29日、シュラートミング（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は29日、オーストリアのシュラートミングで男子回転第9戦が行われ、ティモン・ハウガン（ノルウェー）が2本合計タイムで1分48秒05をマークし、今季2勝目、通算3勝目を挙げた。（共同）