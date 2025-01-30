アメリカのトランプ大統領は、中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会とパウエル議長が「史上最悪のインフレ」を招いたと強く非難しました。トランプ大統領は29日、「ジェイ・パウエルとFRBは自分たちが作り出したインフレという問題を止めることができなかった」とSNSに投稿しました。そのうえで「アメリカのエネルギー生産を解放し、規制を削減し、国際貿易のバランスを再調整する」ことでインフレを抑え込むと主張。「インフ