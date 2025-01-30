Pritam Biswas［２９日ロイター］ - 米取引所運営会社ナスダックが２９日発表した２０２４年第４・四半期決算の調整後１株当たり利益は０．７６ドルと、ＬＳＥＧがまとめた市場予想の０．７５ドルを上回り、前年同期の０．７２ドルから増えた。調整後純利益は４億３８００万ドルとなり、前年同期の３億９５００万ドルから増えた。２４年第４・四半期の純売上高も１２億３０００万ドルと、前年同期の１１億２０００万ドルから