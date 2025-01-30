東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値155.22高値155.79安値154.94 156.54ハイブレイク 156.17抵抗2 155.69抵抗1 155.32ピボット 154.84支持1 154.47支持2 153.99ローブレイク ユーロドル 終値1.0421高値1.0444安値1.0383 1.0510ハイブレイク 1.0477抵抗2 1.0449抵抗1 1.0416ピボット 1.0388支持1 1.0355支持2 1.0327ローブレイク