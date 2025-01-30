東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値161.76高値162.49安値161.31 163.58ハイブレイク 163.03抵抗2 162.40抵抗1 161.85ピボット 161.22支持1 160.67支持2 160.04ローブレイク ポンド円 終値193.28高値193.76安値192.49 195.13ハイブレイク 194.45抵抗2 193.86抵抗1 193.18ピボット 192.59支持1 191.91支持2 191.32ローブレイク