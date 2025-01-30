東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.37高値8.39安値8.30 8.50ハイブレイク 8.44抵抗2 8.41抵抗1 8.35ピボット 8.32支持1 8.26支持2 8.23ローブレイク シンガポールドル円 終値114.98高値115.22安値114.74 115.70ハイブレイク 115.46抵抗2 115.22抵抗1 114.98ピボット 114.74支持1 114.50支持2 114.26ローブレイク 香港ドル