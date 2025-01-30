東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6231高値0.6256安値0.6210 0.6301ハイブレイク 0.6278抵抗2 0.6255抵抗1 0.6232ピボット 0.6209支持1 0.6186支持2 0.6163ローブレイク キーウィドル 終値0.5659高値0.5669安値0.5634 0.5709ハイブレイク 0.5689抵抗2 0.5674抵抗1 0.5654ピボット 0.5639支持1 0.5619支持2 0.5604