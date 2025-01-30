群馬県渋川市の養鶏会社で昨年７月に敷地から銅線が盗まれ、飼育されていた鶏十数万羽が死んだ事件で、群馬、栃木県警の共同捜査班は２８日、カンボジア国籍で住居不定、自称アルバイトの男（３３）を窃盗容疑で逮捕した。発表によると、男は仲間と共謀して昨年７月３０日午前１時１０分頃、同市の養鶏会社の敷地から銅線約１７０メートル（計約５００万円相当）を盗んだ疑い。捜査班は認否を明らかにしていない。この事件では