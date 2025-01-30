・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８５５７．８１（＋２３．９４） ・ドイツ・ＤＡＸ ２１６３７．５３（＋２０６．９５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８７２．４８（－２４．８９） ・ロシア・ＲＴＳ ９４８．３８（＋５．５７） 出所：MINKABU PRESS