・ＮＹダウ４４７１３．５２（－１３６．８３） 高値４４９６２．５８ 安値４４５７９．１０ ・Ｓ＆Ｐ５００６０３９．３１（－２８．３９） ・ナスダック総合指数１９６３２．３２３（－１０１．２６３） 出所：MINKABU PRESS