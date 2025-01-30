・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７２．６２ドル（－１．１５ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２７６９．８ドル（＋２．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３１２３．８セント（＋５１．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５６２．５０セント（＋１７．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４９７．００セント