■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6857) アドテスト 東証プライム (6721) ウインテスト 東証スタンダード (7599) ＩＤＯＭ 東証プライム (6955) ＦＤＫ 東証スタンダード (7357) ジオコード 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (6954) ファナック