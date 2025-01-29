韓国発ラグジュアリーファッションブランド「イン（IHNN）」が、「シャープ（SHARP）」のスマートフォン「AQUOS R9 pro」とコラボレーションしたスマホストラップを発売する。2月12日から18日までの期間、伊勢丹新宿店で開催するインのポップアップで販売するほか、2月13日からインの公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 新発売のオリジナルストラップ「Incense stone strap」は、インのデザイナーであるイ