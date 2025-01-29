「シャネル（CHANEL）」から、肌本来の内なる輝きを呼び覚ますブライトニングライン「エクラ プルミエ」が2月21日に登場する。化粧水（100mL 1万7820円）、洗顔料（150mL 1万1000円）、化粧下地（全2種、各30mL 各8910円）、コンシーラー（全5色、各7260円）の4アイテムを揃える。 【画像をもっと見る】 エクラ プルミエは、ライン共通成分としてプルミエ フラワー エキス（保湿成分）とピュア ナイアシンアミド（整肌成分）を