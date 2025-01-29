東京・西麻布に、「日本一のIconic Bar Lounge」をコンセプトに掲げるラグジュアリーバーラウンジ「THE TOKYO」がオープンする。営業開始日は3月27日。 【画像をもっと見る】 THE TOKYOは、六本木通りと外苑西通りに面する西麻布交差点からほど近い場所に位置。メインとなるDJバーフロアエリアで89席を用意するほか、4名から30名まで使用可能なプライベートルームを5部屋展開する。また、隠れ家寿司バー「2nd edition TERUZUSH