先日の記事で、宇治抹茶を使用した森永ミルクキャラメルの新商品「ミルクキャラメル＜宇治抹茶＞」を紹介しましたが、2月4日（火）から新たに、「森永ミルクキャラメル」とコラボした「クラフト 小さなチーズケーキ森永ミルクキャラメル味」が発売されることに。森永乳業の「クラフト 小さなチーズケーキ」シリーズから新登場の本商品は、今年発売112周年を迎える「森永ミルクキャラメル」の味を小さなチーズケーキで再現した一品