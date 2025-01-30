スティーブン・スピルバーグ（78）が、映画『E.T.』の続編案に必死に反対していたことを明かした。『ジョーズ』『未知との遭遇』『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』などでの成功を経て、スピルバーグは『E.T.』の続編が製作されないよう、全力を尽くしたのだという。 【写真】世界的大ヒットとなった映画「E.T」のポスター 「TCM クラシック・フィルム・フェスティバル：ニュ