東海環状道の山県IC〜本巣IC間が、2025年4月に開通します。山県IC〜本巣IC間が開通へ国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所とNEXCO中日本は2025年1月29日、東海環状道の山県IC〜本巣IC間11.9kmが4月6日に開通すると発表しました。東海環状道の本巣IC付近。2024年11月撮影（画像：国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所）。東海環状道は、愛知・岐阜・三重3県の、名古屋市中心部からおよそ30〜40km圏域を環状に結ぶ延長約15