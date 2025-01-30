「1月30日」。今日は何の日でしょう？答えは「3分間電話の日」長電話を防止するためにつくられた3分間10円の規定1970（昭和45）年1月30日、日本電信電話公社（略称：電電公社、現：NTT）の市内電話料金が3分間10円になりました。それまで1通話10円、時間は無制限だった公衆電話の料金を変更したもの。1960年代はまだまだ電話機自体が各家庭にあるわけではなく、そのため公衆電話はとても便利なものでした。ただ時間が無制限だった