仕事で意見を述べるとき、説得力を持たせるにはどうすればいいのか。司法試験をはじめとする法律資格受験指導校「伊藤塾」塾長の伊藤真さんは「考える力が弱い人には、抽象化が苦手だという人が多い。具体的な経験から抽象的なルールを導き出すトレーニング方法がある」という――。※本稿は、伊藤真『考える練習』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／John Wildgoose※写真はイメージです - 写真＝i