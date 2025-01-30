資産運用に励むための理想的な口座づくりとは何か。エコノミストの崔真淑さんは「預金口座を3つに分けること。ただし、50代以降はそこにもう1つ加えるのがおすすめだ」という――。■全世代におすすめの口座づくり「理想的な、銀行口座のつくり方を教えてください」最近、年上の方からこんなアドバイスを求められました。役職定年を前に、自分の預金口座の見直しを始めたい、と。その方は、普通預金と定期預金の2口座で30年ほど1つ