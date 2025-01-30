PSVアイントホーフェン戦で競り合うリバプールの遠藤（左）＝アイントホーフェン（共同）【バーミンガム（英国）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は29日、各地で1次リーグ最終戦の18試合が行われ、遠藤航がフル出場したリバプール（イングランド）は敵地でPSVアイントホーフェン（オランダ）に2―3で敗れた。今大会初黒星を喫したが、7勝1敗、勝ち点21の1位で決勝トーナメントに進出した。モナコ（フランス）の