広島のドラフト２位・佐藤柳之介投手（２２）＝富士大＝が２９日、廿日市市の大野練習場での合同自主トレに参加し、キャンプでの最速アピールを誓った。１軍キャンプスタートが決定しており、キャンプ序盤に対戦が予想される味方の主力斬りに意欲。初日のブルペン入りも視野に入れており、直前に迫ったキャンプインへ気合をみなぎらせた。糸を引くような直球が捕手のミットに吸い込まれる。「気合が入ってました」と振り返った