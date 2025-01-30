ドイツで、亡命希望者の入国を事実上禁止するなど、移民対策の大幅な規制強化に関する決議が僅差で可決されました。主要政党の提案に極右政党が協力する、異例の展開となりました。ドイツ連邦議会で29日、移民の規制強化を示した決議が賛成348票、反対345票、棄権10票の僅差で可決されました。決議には「亡命希望者を含む、有効な書類を持たない移民の入国阻止」や、「不法移民の拘束や強制送還」、「国外退去を命じられた人