不動産バブルがはじけ、EVバブル崩壊もまったなし-経済大国・中国の経済不安が深刻さを増している。'25年、巨龍は倒れてしまうのか。中国で取材を続けるジャーナリスト梶谷 懐1970年、大阪府生まれ。神戸大学大学院経済学研究科教授。神戸大学経済学部卒業後、中国人民大学に留学（財政金融学院）、2001年神戸大学大学院経済学研究科博士課程修了（経済学）。神戸学院大学経済学部准教授などを経て、2014年より現職。高口康太ジャ