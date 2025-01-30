スプートニク・ショックの再来かドナルド・トランプ氏が米大統領に返り咲いて1週間後の1月27日（米東部時間）に経済都市ニューヨークと政治都市ワシントン発で発信されたニュースは、今年最大の国際的関心事である米中対立の先行きを見通す上で極めて重要な出来事であった。中国の人工知能（AI）ベンチャーDeepSeek（ディープシーク。梁文峰社長、本社・浙江省杭州市）は20 日、低コストで高性能な生成AIモデルR1開発を公表し、そ