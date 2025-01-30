蒙古タンメン中本とは、1968年（昭和43年）9月12日に先代の故・中本正その人が創業した「ボルシチの店」（後の「中国料理 中本」）を起源とし、1998年（平成10年）12月28日に惜しまれながらも閉店後、2000年（平成12年）2月10日に二代目店主・白根誠氏の手によって新たな歩みを始めた “からうまラーメン日本一” の人気チェーン。同店が監修しているカップラーメン『蒙古タンメン中本 辛旨味噌』は、即席めん業界最大手の日清食品