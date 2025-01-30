コンサルが経営の素人？そりゃそうだ経営コンサルタント業の倒産が“過去最多”というニュースがネットで話題になっている。『「経営のプロ」コンサルの倒産が過去最多顧客ニーズの高度化と求められる専門性、淘汰が加速』（東京商工リサーチ、Yahoo！ニュース配信分）『コンサル業の倒産が過去最多、新型コロナ収束で補助金申請代行業を中心に淘汰加速か』（産経新聞）東京商工リサーチの調査によると、2024年の経営コンサルタ