サクラだけじゃない！ 日産の軽EVとは？自動車の電動化が進むなか、日産は軽自動車にもEV「サクラ」をラインナップしており、国内のEV販売ランキングにおいてデビュー年の2022年度以降からずっと首位を獲得するなど、人気を獲得しています。しかし日産にはサクラ以外にも軽EVを展開しています。一体どのようなモデルなのでしょうか。2人乗り仕様も！ 荷室もフラットで使い勝手バツグンです！そのクルマとは「クリッパ