2025年2月11日（火）より、グラニフと『うる星やつら』コラボレーションアイテムが、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売される。名シーンがデザインされたアパレルを紹介する。＞＞＞グラニフ『うる星やつら』コラボアイテムを見る（写真18点）高橋留美子の代表作のひとつである『うる星やつら』とグラニフのコラボレーションアイテムが登場。1978年から1987年まで週刊少年サンデーにて連載。TVアニメや映画化も