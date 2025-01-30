タレント、YouTuberで実業家でもある上原亜衣（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。アップの近影ショットを公開した。「ひとつひとつ丁寧に仕事も人生も…自分に言い聞かせてます…」とつづり、アップで撮った近影ショットを投稿した。この投稿にフォロワーらからは「メチャメチャ可愛い」「あいちん綺麗です素敵」「言葉もビジュアルもいいね」「素晴らしい」「綺麗だなぁ〜ッ！！」「完璧」「相変わらず美