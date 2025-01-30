R16ストレートインの8チーム決定！首位リバプール含めイングランド勢が最多3チーム【CL】チャンピオンズリーグ(CL)のリーグフェーズが29日に全日程を終了。この結果、ラウンド16にストレートインする8チームが決定した。昨シーズンまでの32チーム参加のグループステージ制から36チーム参加のリーグフェーズにレギュレーション変更が図られたなか、最後まで熾烈な争いが繰り広げられた今大会。最終節のPSV戦の敗戦によって全勝突