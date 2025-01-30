アメリカのトランプ大統領は29日、不法移民の犯罪を厳罰化する法律に署名し、成立しました。法律が成立したのは就任して以降、初めてです。成立した法律は、ジョギング中に不法移民に殺害された大学生の名前が付けられ、万引や暴力犯罪などの容疑で逮捕された不法移民の拘束を義務付けることが盛り込まれています。連邦議会で超党派の議員によって賛成多数で可決され、第二次トランプ政権で初の法律の成立となりました。トランプ氏