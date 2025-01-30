天皇皇后両陛下が今年7月にモンゴルを公式訪問する方向で検討が進められていることが関係者への取材で分かりました。モンゴル政府が両陛下を招待し、国賓として公式訪問する方向で検討が進められているということです。陛下は皇太子時代の2007年にモンゴルを訪問していて、第二次世界大戦後にモンゴルで抑留中に亡くなった日本人およそ1700人の慰霊碑に供花されました。両陛下はおととし6月にはインドネシアを、去年6月にはイギリ