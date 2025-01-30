【モデルプレス＝2025/01/30】9⼈組メインダンサー＆バックボーカルグループの超特急が28日・29日に『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』横浜アリーナ公演を開催。ここでは28日の公演の様子をレポートする。＜※ネタバレあり＞【写真】超特急「全員落ちてた」可愛い共演者◆超特急、タカシの分まで「1000％の力で」トランプがキーとなる映像が映し出され、シックなブラックの衣装を纏ったメンバーが1人ずつ舞台に