元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（38）が2025年1月25日、グレー基調のコーディネートをインスタグラムで披露した。「ムッチャオシャレカッコいい〜」などの声が寄せられている。バラエティー出演予告に「沙織ちゃん楽しみにしてます」木村さんは25日、バラエティー番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演することをインスタグラムで明かした。2月12日に放送される予定だという。また、「グレーのワントーンコ