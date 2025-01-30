日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2903（-27.0-0.92%） ホンダ1466（-16-1.08%） 三菱ＵＦＪ1978（+8.5+0.43%） みずほＦＧ4254（-1-0.02%） 三井住友ＦＧ3946（+47+1.21%） 東京海上5137（-36-0.70%） ＮＴＴ153（-0.2-0.13%） ＫＤＤＩ5151（-17-0.33%） ソフトバンク200（0.00.00%） 伊藤忠7122（-27-0.38%）