【動画】FC町田ゼルビア黒田監督インタビュー｜https://youtu.be/fGWeq-Uzkjo サッカーJ1のFC町田ゼルビアは25日、リーグ開幕（2月14日）に向けた約2週間の沖縄キャンプを終えた。 昨年J1昇格1年目で3位と大躍進を見せたFC町田ゼルビア。 就任3年目となる黒田剛監督は今年も旋風を起こすべく沖縄キャンプでは昌子源も驚きの取り組みも！ ACLへ初参戦する2025シーズンに向けてキャンプでどのような