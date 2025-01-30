ピンク髪にお団子ヘアとビジュアルが華やかな女子ファイター。しかし見た目以上にファンの度肝を抜いたのは“ほぼ横向き”で戦う癖の強いキック、多彩なファイトスタイルに「達人かよ」「（ストリートファイターの）春麗みたいだ」と驚きの声が巻きおこった。【映像】まるで「春麗みたい」変幻自在なピンク髪の女子ファイター1月26日後楽園ホールで行われた「Krush170」、Yuka☆ （SHINE沖縄）と木村萌那（K-1ジム目黒TEAM TIG