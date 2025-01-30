◇欧州CL1次リーグ最終節（2025年1月29日）欧州チャンピオンズリーグ（CL）は29日（日本時間30日）、1次リーグ最終節の18試合が一斉キックオフで行われ、16強による決勝トーナメント（T）進出8チームと、決勝T進出プレーオフへ進む16チームが決まった。前節までプレーオフ（PO）圏外の25位だった23年王者マンチェスター・シティー（イングランド）はホームで後半に3得点を挙げてクラブ・ブリュージュ（ベルギー）に3-1と逆