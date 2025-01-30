「グッド！いちおし」きょうのテーマは、「昭和100年！昭和歌謡が令和トレンドを牽引」です。2025年は、もし昭和が続いていれば「昭和100年」の年。世界に昭和歌謡の素晴らしさを発信したプロデューサー/DJのNight Tempoさんに荒井理咲子アナウンサーが直撃しました。放送に入りきらなかったインタビュー完全版を配信！ここ数年、流行し続けている昭和歌謡の世界を追いました。＃グッド！いちおし（「グッド！モーニング」2025年1