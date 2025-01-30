ワタミが国内で運営する「bb.q オリーブチキンカフェ」は、2025年1月30日から2月12日まで、全国のbb.q オリーブチキンカフェ店舗で「フライドポテトBUY 1 GET 1 FREE」キャンペーンを実施します（大鳥居店、二子玉川店、川口樹モールプラザ店、JR天満駅前店を除く）。フライドポテトが1個「bb.q オリーブチキンカフェ」が、定番のサイドメニューをお得に楽しめる期間限定キャンペーンを実施します。期間中「フライドポテト（R／Lサ