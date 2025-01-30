婚活中の男女が一歩踏み出すためのスキンシップの問題を取り上げます（写真：Fast&Slow／PIXTA）結婚相談所のカップルに起こりがちな問題の1つに、“相手との触れ合い”がある。触れ合うタイミングをいつにするか、相談所ではどこまでの触れ合いが可能なのか。なかには手もつながないままプロポーズをして、成婚を決めるカップルもいるのだが、これが後々大きな問題を引き起こすこともある。仲人として婚活現場に関わる筆者が